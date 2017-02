Francia toma la delantera 2-0 sobre Japón en la Copa Davis

Richard Gasquet y Gilles Simon dieron a Francia una ventaja de 2-0 el viernes sobre Japón con sendas victorias en individuales, en su duelo de primera ronda por el Grupo Mundial de la Copa Davis.

Simon derrotó a Yoshihito Nishioka por 6-3, 6-3 y 6-4 en el segundo partido individual, después de que Gasquet se impusiera a Taro Daniel por 6-2, 6-3 y 6-2 en el primer encuentro, disputado en el Ariake Colloseum.

Kei Nisihikori, el tenista japonés mejor clasificado en la tabla mundial, no participa en el choque contra Francia por problemas de agenda.

Yichi Sugita y Yasutaka Uchiyama tenían previsto enfrentarse a Pierre-Hugues Herbert y Nicolas Mahut en el partido de dobles del sábado.

Francia está 3-0 arriba en enfrentamientos con Japón en la Copa Davis.

