EEUU gana 3-0 a España en Copa Hopman, lidera grupo

Los estadounidenses CoCo Vandeweghe y Jack Sock se combinaron el martes para ganar 3-0 a España en la Copa Hopman y poner a Estados Unidos en la cabeza del Grupo B.

Vandeweghe se impuso a Lara Arruabarrena por 6-2, 6-4 y Sock derrotó por 3-6, 6-2, 6-3 a Feliciano Lopez en los partidos individuales. Después vencieron también en dobles por 4-3 (3), 3-4 (2), 4-3 (2).

El equipo estadounidense inició su participación en el torneo de equipos mixtos con un triunfo por 3-0 sobre Republica Checa.

El vigente campeón del torneo, Australia, se medirá a Republica Checa más tarde el martes con la necesidad de ganar para mantenerse en la competición tras caer por 2-1 ante España en la primera jornada.

