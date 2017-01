Wawrinka y Nishikori pasan a semifinales de Brisbane

El suizo Stan Wawrinka, campeón del Abierto de Estados Unidos, se enfrentará al tercer sembrado Kei Nishikori en las semifinales del torneo de Brisbane.

Wawrinka cayó el viernes en el primer set tras un desempate frente al no sembrado Kyle Edmund, pero se recuperó para una victoria de 6-7 (2), 6-4, 6-4.

En los tres años anteriores, Wawrinka ganó el título en Chennai en la primera semana de la temporada antes de dirigirse a Australia para el primer major de la temporada.

"Fue un partido difícil, por supuesto. Un partido largo, bastante húmedo, también físico, pero, en general, creo que me siento bien y listo (para las semifinales)", aseguró Wawrinka. "Por supuesto, quiero ganar más partidos aquí y no parar ahora".

Por su parte, el japonés Nishikori llegó ahora a su cuarta semifinal en seis visitas al torneo de Brisbane.

"Siempre jugamos partidos muy duros", añadió Wawrinka. "Hemos jugado entre nosotros pocas veces en los últimos meses, así que va a ser interesante ver qué pasará. Practicamos aquí esta semana, estoy seguro de que va a ser un buen partido".

El finalista del Abierto de Estados Unidos de 2014 solo necesitó una hora para vencer en cuartos de final por 6-1 y 6-1 al australiano Jordan Thompson.

Thompson venció a David Ferrer en la segunda ronda, pero contra Nishikori solo logró mantener el saque en el tercer juego y en el cuarto juego del segundo set.

Nishikori solo cometió 11 errores no forzados y no enfrentó punto de quiebre.

El séptimo cabeza de serie Grigor Dimitrov tuvo una victoria por 6-3, 4-6, 6-3 sobre el número cuatro Dominic Thiem y se enfrentará en las semifinales ya sea con el campeón defensor Milos Raonic o con el 14 veces campeón del Grand Slam Rafael Nadal.

En las semifinales de las mujeres, la campeona del Abierto de Francia Garbine Muguruza se retiró con una lesión en el muslo derecho cuando estaba en desventaja frente a Alize Cornet por 4-1 en el primer set. Cornet avanzó a la final, ya sea contra la finalista del abierto de Estados Unidos Karolina Pliskova, o la sexta cabeza de serie Elina Svitolina, quien expulsó a Angelique Kerber en los cuartos de final.

Muguruza ha sufrido una serie de lesiones en el torneo de Brisbane, que abrió la temporada. Se retiró después de un set en su partido de apertura el año pasado y se retiró por completo en 2015.

