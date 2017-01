Pliskova pasa a cuartos, Destanee hace historia en Brisbane

Karolina Pliskova y Elina Svitolina, que la temporada pasada protagonizaron sendas victorias sobre Serena Williams, se clasificaron el martes para los cuartos de final del torneo Internacional de Brisbane.

Una estudiante de secundaria de 16 años, que se animó a jugar el tenis a los cinco tras ver a Williams por televisión, hizo historia el martes al ganar en primera ronda.

La australiana Destanee Aiava se convirtió en la primera tenista nacida en la década de 2000 en ganar un partido en un torneo de élite del circuito femenino WTA tras superar por 2-6, 6-3, 6-4 a Bethanie Mattek-Sands, de 31 años. El juego se disputó en dos días. La joven, que tiene una invitación para disputar el Abierto de Australia, se enfrentará antes a Svetlana Kuznetsova — con dos triunfos en majors — en segunda ronda del torneo preparatorio para el primer Grand Slam de la temporada.

La tercera cabeza de serie de Brisbane, Pliskova, que derrotó a Serena Williams en semifinales del Abierto de Estados Unidos, se impuso a la estadounidense Asia Muhammad por 6-1, 6-4 para pasar a cuartos de final. Rompió el servicio de su rival en cinco ocasiones y no tuvo apenas problemas para superar la segunda ronda.

Svitolina, sexta preclasificada y la única mujer que ganó a Williams y a Angelique Kerber en 2016, ganó 7-5, 2-6, 7-5 a Shelby Rogers. Además, Alize Cornet eliminó a Christina McHale por 6-2, 6-1 y la española Garbiñe Muguruza, cuarta cabeza de serie, jugará más tarde el martes.

En la primera ronda del cuadro masculino, Lucas Pouille derrotó por 7-6 (6), 7-6 (4) a Gilles Simon, Viktor Troicki se impuso al japonés Yoshihito Nishioka por 6-4, 7-5 y Jared Donaldson hizo lo propio con Gilles Muller por 6-4, 6-4.

El español Rafael Nadal, que atesora 14 títulos de torneos del Grand Slam, debutará en el programa nocturno de Brisbane International contra Alexandr Dolgopolov.

