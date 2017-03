Djokovic gana a Del Potro, Nadal y Puig siguen en Acapulco

Novak Djokovic remontó para derrotar al argentino Juan Martin Del Potro por 4-6, 6-4 y 6-4 a primera hora del jueves y lograr un boleto para cuartos de final del Abierto de México. El español Rafael Nadal y la puertorriqueña Mónica Puig superaron también sus compromisos el miércoles.

Djokovic, que disputaba su primer torneo desde su sorpresiva eliminación en la segunda ronda del Abierto de Australia, tuvo problemas para deshacerse de Del Potro, ganador del Abierto de Estados Unidos en 2009 y que superó al serbio por 7-6 (4), 7-6 (2) en la primera fase de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Este fue su primer enfrentamiento desde agosto.

"Cada vez que juegas contra Delpo hay mucha tensión, emociones y calidad en el juego", señaló Djokovic. "Estoy contento por haber podido derrotarlo esta vez".

El tenista serbio, número dos del mundo y que se estrena en el balneario de Acapulco, perdía 4-3 en el tercer set, pero rompió el saque del argentino en dos ocasiones y pudo preservar el suyo para hacerse con la victoria.

Djokovic se medirá ahora al australiano Nick Kyrgios, que ganó por 6-2, 6-4 al estadounidense Donald Young.

El español Rafael Nadal aplastó al italiano Paolo Lorenzi por un contundente 6-1, 6-1 antes en la jornada y disputará también los cuarto de final. Nadal ganó en Acapulco en 2005 y 2013 y acumula una seguidilla de 12 juegos invicto en el torneo.

"Desgraciadamente llegará el día en que voy a perder, pero la verdad es que la sintonía con esta pista es sensacional. La gente me apoya de manera incondicional", explicó el mallorquín, ganador de 14 títulos del Grand Slam.

El próximo partido de Nadal, que compite por primera vez tras perder la final del Abierto de Australia con Roger Federer, será el japonés Yoshihito Nishioka, quien se impuso por 6-4, 3-6, 6-0 al australiano Jordan Thompson.

"Creo que he hecho un partido muy completo. Me estoy sintiendo bien después de un mes sin competir", agregó el español.

El vigente campeón del torneo, Dominic Thiem, se impuso al francés Adrian Mannarino por 7-5, 6-3 y estará también en la siguiente ronda. Al otro lado de la pista tendrá al estadounidense Sam Querrey, quien ganó a David Goffin por 6-2, 6-3.El croata Marin Cilic se impuso a su compatriota Borna Couric y ahora se verá con el estadounidense Steve Johnson.

En el cuadro femenino, la puertorriqueña Mónica Puig avanzó a cuartos tras derrotar en sets corridos (6-4, 6-4) a la eslovaca Daniela Hantuchova.

La boricua, cuarta preclasificada, fue de menos a más, encaminando el primer set con un quiebre servicio que le puso en ventaja 4-3. Pero le costó liquidar ambos parciales, y más el segundo. Hantuchova, un ex número cinco del mundo que inició la semana en el puesto 244 del ranking, dio pelea al levantar cinco match points. Puig finalmente cantó victoria cuando un revés de la eslovaca se fue largo por la línea de fondo.

En cuartos de final, Puig se las verá con Christina McHale, quien derrotó a su compatriota estadounidense Taylor Townsend por 6-1, 7-6 (5).

En otros juegos de la jornada, la letona Jelena Ostapenko superó 7-5, 6-4 a la estadounidense Madison Brengle; la francesa Pauline Parmentier ganó a la alemana Andrea Petkovic 6-4, 3-6, 6-1; y la también francesa Kristina Mladenovic eliminó a la británica Heather Watson por 7-6(4), 6-7(5), 7-5.

