Djokovic reaparece con victoria en Acapulco

Novak Djokovic tuvo que emplearse a fondo para doblegar el martes 6-3, 7-6 (4) al eslovaco Martin Klizan en su debut en el Abierto Mexicano.

La victoria fue la primera del número dos del mundo tras su inesperada derrota en la segunda ronda del Abierto de Australia.

"Siempre es complicado ganar el primer partido, pero salgo feliz con mi nivel, especialmente en el primer set", dijo el serbio. "Confío seguir jugando así".

Djokovic, de 29 años, no jugaba desde que el 19 de enero sucumbió ante Denis Istomin en Melbourne.

En su primera presentación en el balneario de Acapulco, luego de aceptar a último momento una invitación de los organizadores, levantó cuatro bolas de quiebre para llevarse el primer set el martes, pasó sobresaltos en el segundo parcial y debió irse a un desempate para dejar en el camino a Klizan en una hora y media de juego.

Djokovic, segundo del escalafón, se las verá en segunda ronda contra el argentino Juan Martín del Potro, que necesitó 2 horas y 31 minutos para derrotar al estadounidense Frances Tiafoe por 6-4, 3-6, 7-6 (1).

Será el primer partido entre ambos desde la primera ronda del torneo olímpico en Río 2016, cuando Del Potro, ganador del Abierto de Estados Unidos en 2009, derrotó a Djokovic por 7-6 (4), 7-6(2).

El serbio se ausentó del torneo de Dubai por primera vez en siete años, y es el máximo cabeza de serie en México. El segundo es Rafael Nadal, quien no tuvo problema alguno para eliminar 6-4, 6-3 al alemán Mischa Zverev.

Nadal, dos veces campeón en Acapulco, se medirá en la siguiente ronda al italiano Paolo Lorenzi. El español tiene una foja de 11-0 en México.

En otros resultados, el croata Marin Cilic (3) accedió a la segunda ronda con una victoria 6-3, 4-6, 6-0 ante el ucraniano Alexandr Dolgopolov.

El australiano Bernard Tomic se retiró en el primer set de su partido contra el estadounidense Donald Young, tras haber llegado a la final el año pasado cuando estaba entre los 20 jugadores mejor clasificados del mundo.

A su vez, el defensor del título y cuarto cabeza de serie, Dominic Thiem, derrotó a Giles Simon por 7-6 (7), 6-3.

Por el cuadro femenino, la puertorriqueña Mónica Puig (4) dio cuenta 6-4, 7-6 (4) de la veterana italiana Francesca Schiavone. La campeona olímpica se las verá ahora con la eslovaca Daniela Hantuchova, quien venció a la belga por Yanina Wickmayer por 4-6, 6-3, 6-2.

En su primer partido en 13 meses tras operarse el hombro, la croata Ajla Tomljanovic derrotó 7-6 (4), 6-1 a la canadiense Eugenie Bouchard (6).

