Las medallas de Tokio 2020 se harán con metal reciclado

Las medallas entregadas a los atletas en los Juegos Olímpicos de 2020 contendrán metales extraídos de dispositivos electrónicos desechados, según indicaron el miércoles los organizadores.

El comité organizador pidió a los ciudadanos japoneses que proporcionen dispositivos que no quieran. El programa, señalaron, hace hincapié en el tema de la sostenibilidad y da a todo el país la oportunidad de participar en los preparativos.

El comité espera reunir hasta ocho toneladas de metal del que, tras el proceso de producción, se extraerán las dos toneladas de material necesarias para fabricar 5.000 medallas olímpicas y paralímpicas.

Se instalarán puntos de recogida en todo el país, en un programa que concluirá al recoger las ocho toneladas previstas.

