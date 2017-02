Atletas rusas pierden por dopaje una plata olímpica de 2012

El Comité Olímpico Internacional despojó el miércoles al equipo ruso de atletismo de una medalla de plata de los Juegos de Londres de 2012 por un caso de dopaje. Las atletas afectadas habían quedado segundas en la prueba de relevos 4x400.

Antonina Krivoshapka dio positivo en el esteroide anabólico turinabol al repetir las pruebas de los Juegos de 2008 y 2012, indicó el COI.

El equipo ruso ya había perdido su plata por la competición femenina de 4x400 en los Juegos Olímpicos de Beijing debido a otro caso de dopaje.

Las medallas podrían reasignarse más tarde a otras deportistas. Jamaica fue tercera en la carrera de relevos en Londres, que ganó Estados Unidos. Ucrania fue cuarta.

Krivoshapka también fue descalificada de su sexto puesto en la carrera individual de 400 metros en Londres, indicó el COI.

La deportista podría ahora ser sancionada por la Federación Internacional de Atletismo. Ese castigo podría poner en peligro otras dos medallas que ganó en el Mundial de Atletismo en Moscú de 2013, un oro en relevos y un bronce individual.

