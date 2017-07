Familia olímpica, en problemas un año después de Río

Los diarios The New York Times y The Guardian señalaron que la AIBA no puede pagar dinero que inversionistas de Azerbaiyán y China habían aportado a filiales del boxeo profesional.

Hickey ha permanecido en Irlanda, donde trata de limpiar su nombre desde diciembre, cuando se le permitió salir de Brasil para recibir tratamiento médico. La Asociación de Comités Olímpicos Nacionales, encabezada por el jeque Ahmad, prestó 430.000 dólares a Hickey para pagar el dinero de su fianza.

Tal vez esas ausencias eran esperadas. Más sorpresiva resultó la decisión del jeque Ahmad, quien no asistió a las presentaciones de los proyectos por parte de impulsores de las candidaturas de París y Los Ángeles.

El integrante de la realeza kuwaití es considerado un aliado clave en las votaciones del COI, en parte porque lidera la Asociación con sede en Lausana. Se desconoce si, desde la audiencia en Brooklyn, ha viajado a Suiza, donde los fiscales federales trabajan desde hace tiempo en una investigación sobre la FIFA.

