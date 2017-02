En Super Bowl, anuncio de Budweiser alude a inmigración

Cada año, los anuncios publicitarios durante la transmisión del Super Bowl reflejan parte de la actualidad del país.

El anuncio de Budweiser para este año, revelado el martes, muestra el viaje de un inmigrante hacia Estados Unidos. Y por lo tanto, resultó quizás más actual de lo que hubieran esperado los ejecutivos de la empresa cervecera Anheuser-Busch.

Se difundirá apenas días después de la orden que emitió el presidente Donald Trump para impedir la llegada de prácticamente todos los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, y para suspender temporalmente la admisión de refugiados.

Asimismo, llegará tras la disputa en que se ha enfrascado el mandatario con México por la construcción de un muro fronterizo.

El anuncio de 60 segundos se titula "Born the Hard Way" (Nacido de la manera difícil), e ilustra la travesía en lancha de Adolphus Busch, cofundador de la cervecera, entre Alemania y Estados Unidos en la década de 1850. En las imágenes, se muestran algunas peripecias que enfrentó Busch, quien salta de una embarcación en llamas; mira por primera vez los caballos de la raza Clydesdale, que son símbolo de la empresa, y conoce después a Eberhard Anheuser, otro inmigrante, con quien creó la compañía.

"Cuando nada detiene tu sueño, ésta es la cerveza que bebemos", dice una voz en el anuncio.

Ricardo Marques, vicepresidente de Budweiser, aseguró en un comunicado que la empresa ha trabajado desde mayo en este mensaje publicitario.

"Lo poderoso de esta historia es el hecho de que es humana, hay un sueño humano que resuena aquí", comentó. "Desde luego, sería tonto pensar que en el contexto actual no causará una sorpresa adicional, pero esa no es la intención en absoluto, ni es lo que hace tan especial este anuncio".

Marques añadió que Budweiser ha sido una marca de cerveza intrínsecamente bipartidista.

"El domingo, en el Super Bowl, queremos unir a la gente en los bares de todo el país, así somos", destacó.

Sin embargo, parece difícil hacer caso omiso de la relación entre el anuncio y los temas más controversiales en el país, opinó Jeanine Poggi, reportera de la publicación Advertising Age.

"Tras el Super Bowl, éste probablemente será uno de los anuncios de los que más se hablará, ante el debate sobre el derecho de los refugiados, aunque la intención de Budweiser no haya sido responder a algún tipo de ambiente político", consideró.

En el Super Bowl, que se realizará en el NRG Stadium de Houston, se enfrentarán los Patriots de Nueva Inglaterra y los Falcons de Atlanta.

