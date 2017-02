Brady gana su cuarto MVP del Super Bowl en épica remontada

El mejor quarterback en la historia de la NFL lideró el domingo la mayor remontada del Super Bowl para proclamarse, de nuevo, el Jugador Más Valioso.

Tom Brady levantó a Nueva Inglaterra de un pozo de 25 puntos en el tercer cuarto a una victoria por 34-28 sobre los Falcons de Atlanta en el primer Super Bowl con tiempo extra de la historia. La hazaña le valió su quinto título de campeón y su cuarto trofeo MVP.

"Todos son lindos", señaló Brady. "Todos son distintos. Este ha sido como parte de un equipo increíble y me siento muy feliz ser parte del mismo".

Brady lanzó pases de touchdown de 5 y 6 yardas en la segunda mitad, y empató el marcador 28-28 cuando conectó con Danny Amendola a falta de 57 segundos para el final.

Después dirigió al equipo en el tiempo extra, que terminó con una carrera de dos yardas de James White que convirtió a los Patriots en el primer equipo que gana el título tras ir perdiendo por más de 10 puntos.

Sus 466 yardas en pases constituyen un récord en el Super Bowl, mejorando las 414 yardas logradas por Kurt Warner hace 17 años.

Brady es el primero en disputar siete Super Bowls y la victoria le hace empatar con Charles Haley como los dos con más anillos de campeón.

Este un final triunfal para una temporada difícil para el quarterback, que se perdió los cuatro primeros juegos por su suspensión tras el "Deflategate" y lidió con la complicada enfermedad de su madre, Galynn Brady. El Super Bowl fue el primer juego al que asistió en toda la temporada.

"Todos estamos felices", dijo Brady, acompañado por su esposa, la modelo brasileña Gisele Bundchen. "Está bien tener a todo el mundo aquí y esta noche va a ser una gran celebración".

Brady también fue nombrado Jugador Más Valioso en 2001, 2003 y 2014.

Sus increíbles segunda mitad y prórroga llegaron tras una primera parte en la que los Patriots lograron apenas tres puntos y lanzó una intercepción que Robert Alford devolvió 82 yardas para un touchdown.

