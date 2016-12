Packers y Lions se disputan el Norte de la Nacional

Por cuarto año consecutivo, el título del Norte de la Conferencia Nacional se decidirá en la última semana de la campaña regular. Y también por cuarto año en fila, los Packers están en medio de todo el drama.

Green Bay visita Detroit la noche del domingo en un potencial encuentro de todo o nada. El duelo en el que los Giants de Nueva York visiten a los Redskins de Washington horas antes definirá si el partido nocturno entre los Packers y los Lions es por uno o dos boletos a playoffs y la oportunidad de recibir un juego de postemporada en casa.

Washington avanzaría a la postemporada por segundo año consecutivo con un triunfo sobre los Giants. De lo contrario, Packers y Lions tendrán su lugar asegurado en playoffs y el duelo nocturno servirá únicamente para definir quién avanza como campeón divisional, lo que tiene como premio un partido como local en postemporada.

Los Lions han perdido tres de los últimos cuatro enfrentamientos ante los Packers y solo presumen tres victorias en 15 encuentros en contra de Aaron Rodgers como titular, por lo que el camino a la cima del Norte de la Nacional luce muy peligroso para el cuadro de Jim Caldwell.

Detroit, que busca su primer título divisional desde 1993, tendrá que repetir la hazaña de diciembre pasado — cuando consiguió un triunfo de 18-16 en Green Bay. Además deberá enmendar el camino después de que una racha de cinco victorias llegó a su fin con dos derrotas consecutivas, que le abrieron las puertas a Green Bay para buscar su quinto cetro de división en los últimos seis años.

Para ello, los Lions necesitarán nuevamente de la magia del quarterback Matthew Stafford, quien ha comandado ocho remontadas en el último cuarto tan solo en lo que va de temporada.

No todo el peso recae en los hombros de Stafford, pues la defensiva número 13 de la NFL, que viene de admitir 42 puntos en la derrota ante Dallas, tendrá que lidiar con el quarterback rival Rodgers, quien encabeza la liga con 36 pases de touchdown y tiene 11 envíos anotadores sin intercepción durante la racha de cinco victorias de los Packers.

Horas antes, en Washington, los Redskins tratarán de revertir el daño que les causó la derrota en Filadelfia la semana previa. Recibirán a unos Giants que ya tienen asegurado un boleto a postemporada.

El hecho de que los Giants estén fijos como quinto lugar de la Nacional podría jugar en beneficio de Washington, poseedor de la tercera mejor ofensiva de la NFL, pero que tiene limitados por lesión a dos de los principales objetivos del quarterback Kirk Cousins, el tight end Jordan Reed, y el wide receiver DeSean Jackson.

Matemáticamente con vida, los Buccaneers de Tampa Bay necesitan algo parecido a un milagro. Requieren de una victoria ante Carolina, combinada con la derrota de Green Bay, un empate en el duelo de Washington-Giants y derrotas de Jacksonville, Houston, Filadelfia y Seattle.

Al menos hay una esperanza.

En la Conferencia Americana, ya están definidos los seis invitados a la postemporada y únicamente resta por definirse la posición.

Los Patriots de Nueva Inglaterra requieren de un triunfo ante Miami y una derrota de los Raiders para quedarse con el primer lugar de la conferencia.

Oakland, por su parte, necesita de un triunfo ante Denver o una derrota de los Chiefs ante San Diego para asegurar el Oeste y descansar en la primera vuelta.

Los Dolphins podrían rebasar a Kansas City entre los comodines si derrotan a Nueva Inglaterra y los Chiefs caen ante San Diego.

León Felipe Girón está en Twitter como https://twitter.com/leon_giron

