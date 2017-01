Nelson, receptor de Packers, se perderá entrenamiento

Los receptores de los Packers de Green Bay están preparados para ocupar cualquier posición en caso de que deban cubrir a un compañero por lesión o de que el entrenador Mike McCarthy realice ajustes estratégicos.

Esa versatilidad resultaría útil para el equipo si Jordy Nelson termina perdiéndose el partido de la ronda divisional de los playoffs ante los Cowboys de Dallas, previsto para el próximo fin de semana, debido a un golpe en las costillas.

Nelson se ausentará del entrenamiento de media semana, a fin de recuperarse de la lesión. Sin embargo, McCarthy consideró el lunes que su receptor principal recibiría la autorización para jugar en Dallas si puede participar en la práctica final del sábado.

"Si el sábado puede entrenar, tendrá una oportunidad. Pero no vamos a hacer nada sino hasta el sábado", dijo McCarthy.

Nelson abandonó en el segundo cuarto el partido que Green Bay ganó 38-13 a los Giants de Nueva York el domingo, en la ronda de comodines. Fue golpeado en el costado izquierdo por el casco del safety Leon Hall, cuando saltaba en busca de un pase que resultó incompleto.

McCarthy dijo que Nelson pasó la noche del domingo en un hospital. Volvió el lunes al Lambeau Field.

"Sí, lo he visto. Creo que está bien, pero veremos qué ocurre esta semana", indicó el receptor Jeff Janis.

Los Packers entrenan el miércoles, jueves y sábado para los partidos dominicales.

En la mayoría de los equipos, la pérdida de un jugador como Nelson sería un duro golpe. Encabezó la NFL esta campaña, con 14 recepciones de touchdown. Se trata de un veterano que sabe desmarcarse, y lideró a los Packers con 97 recepciones para 1.257 yardas en la temporada que significó su retorno, tras perderse la de 2015 por una lesión grave de rodilla.

Pero los Packers saben hacer ajustes con el quarterback Aaron Rodgers. Y el ataque aéreo se ha diversificado a medida que ha avanzado la temporada.

