Falcons: Julio Jones aún no está 100% saludable

El wide receiver Julio Jones duda que esté en plenitud física cuando sus Falcons de Atlanta disputen ante Nueva Orleans su último partido de la campaña regular antes de ir a playoffs.

Luego de ausentarse de los dos encuentros anteriores con molestias en un dedo del pie, Jones participó en tan solo 39 de 63 jugadas, con cuatro recepciones para 60 yardas, en la victoria de la semana anterior en Carolina.

Pero Jones, líder de la NFL con promedio de 101 yardas por partido, espera tener la suficiente energía para incidir en el encuentro.

Hay mucho en juego. Un triunfo sobre los Saints les daría a los Falcons el segundo lugar de la Conferencia Nacional, una semana de descanso y un partido como local en los playoffs divisionales.

"Después de eso habrá una semana", dijo Jones. "Me sentiré mejor".

Los Falcons enlistaron a Jones, al receptor Taylor Gabriel (dedo del pie), al guard izquierdo Andy Levitre (cadera) al cornerback Robert Alford (dedo del pie) y al safety Keanu Neal (tobillo) como participantes en acción limitada durante su entrenamiento del jueves.

El linebacker De'Vondre Campbell (conmoción), el defensive end Dwight Freeney (descanso) y el tight end Joshua Perkins (cuello) participaron en toda la sesión.

El tight end Austin Hooper no ha practicado en dos semanas y podría ausentarse por segundo compromiso en fila debido a una lesión en la rodilla.

El coordinador ofensivo Kyle Shanahan dijo que la clave para Jones es jugar, pero no lesionarse nuevamente el dedo cuando los Falcons (10-5) reciban el domingo a los Saints (7-8).

"Definitivamente no estaba al 100% (la semana pasada)", reconoció Shanahan. "Creo que eso es evidente al ver el video. Creo que él lo sabía. Pero pienso también que esta semana ha mejorado, y creo que seguirá mejorando con cada semana que pase. Nadie se siente al 100% en esta época del año, pero definitivamente está mejorando en contraste con las dos semanas previas".

Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.