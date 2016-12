Despido amenaza al menos a 7 entrenadores de NFL

EN CONTRA: Los Colts se han ausentado de los playoffs en años consecutivos, algo que no les ocurría desde 1997-98. Luck ha sido capturado 37 veces en 2017, y la defensiva que Pagano quería reparar figura en el 24to puesto de la NFL. Pagano ha sido criticado por varias decisiones, malos resultados y errores continuos.

___

Los periodistas de la AP Dennis Waszak Jr., Michael Marot, Joe Kay, Bernie Wilson, Tom Withers y Josh Dubow contribuyeron con este despacho.

Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.