Brady: Relación con Trump "no es tan importante"

El quarterback de los Patriots Tom Brady afirmó que no entiende por qué llama tanto la atención que sea amigo del presidente estadounidense Donald Trump.

En la víspera de su juramentación, Trump dijo en una actividad a la que acudió el dueño de los Patriots, Robert Kraft, que Brady lo había llamado para felicitarlo.

Cuando le preguntaron si había llamado a Trump, Brady dijo el lunes a la estación radial de Boston WEEI-FM que "sí, lo he llamado.

"A veces él me llama, a veces yo lo llamo", agregó.

La estrella de Nueva Inglaterra, que jugará en su séptimo Super Bowl, indicó que conoce a Trump desde hace 16 años, y afirmó que no considera que su relación sea "algo tan importante".

"Si conoces a alguien, no significa que estás de acuerdo con todo lo que dicen o hacen", señaló.

Los Patriots enfrentarán a los Falcons de Atlanta en el Super Bowl el 5 de febrero en Houston.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.