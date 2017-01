Thomas supera a Matsuyama y se corona en Kapalua

Justin Thomas se desperezó justo a tiempo el domingo para evitar la remontada de Hideki Matsuyama y conquistar el torneo de golf de Kapalua.

El estadounidense cerró con una tarjeta de 69 golpes, cuatro debajo del par, y puso fin al intento del japonés por hilar su cuarto triunfo consecutivo.

Thomas tenía una ventaja de cinco golpes, que se redujo a sólo uno en apenas un par de los últimos nueve hoyos. Seguía adelante por un impacto en el 17, cuando logró un tiro de aproximación desde las 214 yardas para quedar apenas a unos tres pies del hoyo.

Matsuyama requirió de tres putts a 30 pies para incurrir en un bogey. Thomas firmó un birdie y estiró su delantera a tres golpes.

Ello le dio tranquilidad para embocar en el 18, desde donde se disfrutaba una espectacular vista del Pacífico.

En sus últimos seis certámenes en todo el mundo, Matsuyama ostenta cuatro triunfos y dos segundos lugares. En los dos torneos que no ha ganado, el campeón ha sido Thomas.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.