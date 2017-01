Honduras vence a Belice y se corona campeón centroamericano

Con un gol de Eddie Hernández, Honduras venció el domingo 1-0 a Belice y se coronó campeón de la Copa Centroamericana de Fútbol.

Hernández marcó a los 56 minutos al definir con clase dentro del área un largo centro de Jesús Canales, y Honduras alcanzó el resultado que necesitaba para sellar formalmente su campeonato, el cuarto en su cuenta y el primero desde 2011.

Honduras se marcha con cuatro victorias y un empate. Ya había asegurado el pasaje a la Copa de Oro de la CONCACAF del 2017, al igual que Panamá (7 puntos) y Costa Rica (6), que jugaban el partido de fondo. El cuarto y último boleto directo a ese torneo, que se juega en Estados Unidos, lo disputan enseguida El Salvador (4) y Nicaragua (4). Belice se fue con un punto.

Honduras desbanca a Costa Rica, que no pudo revalidar el título que había ganado hace tres años en Estados Unidos y sumar el noveno en la 14ta edición de la copa en Panamá. Pese a que vino sin varios de sus jugadores más importantes que militan en Europa, la selección costarricense era la favorita para alzar el trofeo.

Al equipo hondureño, dirigido por el técnico colombiano Jorge Luis Pinto, le costó llegar al gol el domingo. En la ocasión más clara en la primera mitad, Hernández terminó disparando desviado en un mano a mano con el portero Woodrow West, y Oscar Salas estrelló un remate en el palo al despuntar el complemento.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.