UNCAF: Ortiz debuta con doblete y Costa Rica golea a Belice

Con un doblete de Luis Guillermo Ortiz, el campeón vigente Costa Rica venció el domingo 3-0 a Belice para tomar momentáneamente el liderazgo en la Copa Centroamericana de fútbol.

El delantero del DC United de la MLS estadounidense abrió la cuenta de cabeza a los 25 minutos. Los ticos venían de empatar sin goles con El Salvador el viernes.

Johan Vanegas marcó el segundo a los 51 y Ortiz facturó su segundo y el tercero definitivo a los 65.

Fue el primer partido con la selección para el atacante de 24 años.

"Esperaba esta oportunidad, me la dieron y supe aprovecharla", dijo Ortiz, quien consiguió el primer tanto al peinar en el área un cabezazo de Guzmán a tiro de córner en una tarde soleada y calurosa en el Estadio Rommel Fernández.

Belice venía de complicar a Panamá y sacarle un empate 0-0 en la fecha inaugural.

Vanegas sumó el segundo al empujar con facilidad un remate costarricense que dio en la base del poste y que el arquero no puedo despejar bien. Luego llegó el tercero con potente cabezazo de Ortiz tras tiro de esquina de Guzmán.

Costa Rica busca sumar su noveno título en esta 14ta versión del máximo torneo de selecciones de la Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF), clasificatorio a la Copa de Oro de la CONCACAF del 2017.

