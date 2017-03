La UEFA expedienta al Barcelona por invasión de campo

El Barcelona podría recibir una multa de la UEFA , después de que varios aficionados saltaran al campo para celebrar la victoria en Liga de Campeones sobre el Paris Saint-Germain.

La UEFA anunció que había abierto un expediente disciplinario por "invasión de campo de los aficionados" en el Camp Nou el pasado miércoles.

El comité disciplinario de la UEFA juzgará el caso el 23 de marzo.

El Barça marcó tres veces a partir de los 87 minutos para ganar 6-1 y completar una resultado global de 6-5, que le permite pasar a cuartos de final.

Ningún equipo había remontado una derrota 4-0 en la primera vuelta desde que el formato de la Liga de Campeones sustituyó al formato de eliminatoria de la Copa de Europa en 1992.

