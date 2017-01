Argentino Tevez inicia entrenamiento con Shanghai Shenhua

El artillero argentino Carlos Tevez dijo el sábado que se está adaptando al Shanghai Shenhua de la Superliga china de fútbol al iniciar los entrenamientos de cara al campeonato que comienza en marzo.

El mes pasado, Tevez se sumó a la procesión de estrellas del fútbol que se mudan a China. Según trascendidos, Shenhua pagó 11 millones de dólares por su transferencia al Boca Juniors de la liga argentina.

En declaraciones a la prensa el sábado, Tevez, de 32 años, se negó a revelar los aspectos financieros de su transferencia, pero una persona allegada a las negociaciones dijo que se le pagará 40 millones de dólares en dos años.

Dijo que lo conmovió la sinceridad del subgerente general del club, Zhou Jun, quien se reunió con Tevez en la Argentina para discutir los detalles, y que esa sensación se reforzó con la cálida recepción que le dieron los aficionados a su arribo a Shanghai el viernes.

"Tengo un nuevo hogar", afirmó.

Tevez dijo que compartía la "filosofía futbolística" del entrenador Gus Poyet, antes del Sunderland y el Real Betis, que llegó en noviembre.

El artillero, que ha jugado en dos mundiales con Argentina, previamente militó en Manchester United, Manchester City y West Ham United de la Liga Premier inglesa, así como en Juventus de la italiana.

El año pasado Tevez regresó a Boca Juniors, el equipo con el que inició su carrera profesional, después de ganar el título de la Serie A con Juventus. Pero dijo a la prensa argentina hace algunas semanas que estaba insatisfecho e incluso pensaba en el retiro.

Los clubes chinos, que superaron el récord asiático de transferencias varias veces en 2016, están reforzando sus planteles de cara al próximo campeonato.

Con el fin de frenar el gasto y desarrollar la cantera local, la asociación china de fútbol exige que los clubes asignen al menos el 15% de su presupuesto anual al entrenamiento de juveniles. También insinuó que impondría un límite a los salarios y realizaría auditorías a los clubes.

