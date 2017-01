Swansea contrata a Makelele para su cuerpo técnico

Swansea contrató al ex volante de contención francés Claude Makelele para sumarse a su cuerpo técnico.

Makelele ya antes había trabajado con el técnico del Swansea Paul Clement, como jugador del Chelsea y asistente en Paris Saint-Germain.

Swansea está de penúltimo en la Liga Premier antes del partido del sábado contra Arsenal.

Makelele fue entrenador del equipo francés Bastia pero fue despedido después de seis meses tras ganar apenas dos partidos.

Como director deportivo del Mónaco, Makelele estuvo también seis meses antes de dejar el cargo en junio.

