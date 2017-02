Presidente de la Roma impaciente por demora en nuevo estadio

El presidente de la Roma James Pallotta está empezando a perder la paciencia con las autoridades municipales en torno a los postergados planes de construir un nuevo estadio.

Antes de un encuentro el viernes entre dirigentes del club y las autoridades municipales, Pallotta emitió un comunicado expresando esperanzas de que salga de allí "un resultado intensamente positivo".

"La alternativa sería catastrófico para el futuro de AS Roma, del fútbol italiano, de la ciudad de Roma, y sinceramente, para el futuro de los negocios en Italia", agregó.

El proyecto, de 1.600 millones de euros (1.700 millones de dólares) y mayormente bajo financiamiento privado, sufrió otro revés esta semana cuando las autoridades culturales anunciaron planes de declarar el lugar -- un antiguo hipódromo -- como uno de "particular interés" cultural.

El proyecto en Tor di Valle, a la mitad del camino entre el centro de la ciudad y el Aeropuerto Leonardo Da Vinci, incluye también tres edificios de oficinas.

