Gran expectación para comprar 1ra camiseta de Neymar con PSG

Cientos de aficionados hacían fila el viernes en los Campos Elíseos para comprar las primeras camisetas del Paris Saint-Germain con el dorsal del delantero brasileño Neymar a la espalda tras su histórico traspaso.

Las camisetas cuestan 155 euros (184 dólares).

El delantero de 222 millones de euros (262 millones de dólares) voló en un jet privado desde Barcelona a la ciudad que le ha encomendado la transformación de su suerte futbolística después de duplicar con creces el récord de transferencia de este deporte.

Neymar se va de uno de los equipos más ilustres del fútbol mundial _Barcelona ha ganado varias veces las copas principales_ a un club que tiene apenas 47 años y no ha ganado una sola competencia grande fuera de Francia. Con Neymar, los fanáticos esperan que el equipo logre mucho más que recuperar el título francés, actualmente en poder del Monaco.

Para el jugador de 25 años significaría salir de la sombra de Lionel Messi en Barcelona.

"Es uno de los tres mejores jugadores del mundo", dijo el aficionado Sacha Cope, de 21 años, mientras esperaba en la fila para comprar su camiseta.

"Viene aquí a ganar la Copa de Campeones con Paris Saint-Germain. Es lo que esperamos. Si lo consigue, seguramente ganará el Balón de Oro. No podía hacerlo en Barcelona porque estaba con Messi".

Neymar será presentado a los medios en el estadio del PSG en las próximas horas, un día después de que el club galo abonase al Barcelona los 222 millones de euros (262 millones de dólares) de su cláusula de libertad.

Por su parte, Barcelona expresó su disgusto con Neymar y dijo que no le pagará los 26 millones de euros estipulados como bonificación en su último contrato.

El vocero Josep Vives dijo que el club catalán no pagará esa bonificación que se le debía por la renovación de su contrato hasta 2021.

