FIFA gana juicio sobre designación de Qatar sede Mundial

La FIFA ha derrotado una impugnación planteada por grupos sindicales en torno a la elección de Qatar como sede del Mundial 2022.

La Corte Comercial de Zurich rechazó una demanda iniciada por activistas sindicales en Holanda y Bangladesh en representación de un trabajador de la construcción bangladeshí empleado en uno de los proyectos del Mundial, informó el organismo rector del fútbol mundial.

Según la demanda, la FIFA cometió una infracción al elegir Qatar sin exigir reformas de las leyes laborales, y por lo tanto debería considerársela culpable de los abusos que se cometan.

Grupos sindicales y de derechos humanos han realizado campañas contra un sistema que emplea a cientos de miles de migrantes en el emirato.

La FIFA se declaró "complacida por la decisión" judicial y dijo que "seguirá instanto a las autoridades qataríes a garantizar condiciones de trabajo seguras y dignas para los trabajores de la construcción".

