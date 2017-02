Univision transmitirá la liga mexicana por Facebook Live

Univision, la principal cadena hispana de la televisión estadounidense, transmitirá 46 partidos de la máxima división del fútbol mexicano por medio de la plataforma Facebook Live.

El clásico Chivas-América, que se disputará el próximo sábado, será el primer partido en emitirse con una narración en inglés y sin publicidad, anunció el lunes la cadena televisiva.

Según un comunicado de prensa de Univision, el objetivo es captar el interés de una teleaudiencia anglosajona.

"Las inigualables producciones y cobertura de fútbol de Univision siempre han logrado una gran acogida, no solo entre los televidentes de habla hispana, sino también entre los aficionados que hablan inglés", señaló Tonia O'Connor, la directora ejecutiva comercial y presidenta de distribución de contenido de Univision. "Nuestra sociedad con Facebook es una gran oportunidad para que los fans puedan experimentar los partidos de fútbol en el idioma que prefieran".

No se dio a conocer el monto financiero del acuerdo que se extiende a la liguilla del actual torneo Clausura.

