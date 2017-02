México supera 1-0 a Islandia en amistoso

Alan Pulido anotó en la primera parte el tanto que bastó para que México superara 1-0 a Islandia el miércoles, en un partido de preparación para las eliminatorias mundialistas próximas a reanudarse.

Pulido aprovechó un centro de Giovani Dos Santos en una jugada a balón parado y remató de cabeza para marcar a los 20 minutos. Fue el quinto gol de Pulido con la selección mexicana y su primero con el equipo nacional desde abril del 2014.

México buscó aprovechar el partido para probar algunas alternativas en su plantel, de cara a su próximo compromiso en la eliminatoria de la CONCACAF, el 24 de marzo ante Costa Rica en la cancha del Estadio Azteca. Pero por no ser fecha FIFA, ambos equipos usaron planteles alternos a los que usualmente aparecen en las eliminatorias.

Ante unos 30.000 aficionados reunidos en el estadio Sam Boyd de esta ciudad, México tomó la posesión de la pelota desde el silbatazo inicial y generó peligro con un remate de Pulido que se fue por encima del arco.

El delantero de Chivas no erró en su segundo intento al arco y aprovechó el centro de Dos Santos por la izquierda para conectar un remate de cabeza que entró pegado al poste izquierdo del arquero.

Los mexicanos dominaron la pelota en los siguientes minutos pero sin generar disparos peligrosos hasta los 82, con un remate de cabeza de Hirving Lozano que se fue por encima del arco.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.