Pachuca rescata empate 1-1 en casa de Pumas

El colombiano Óscar Murillo anotó cerca del final del partido y Pachuca rescató un empate 1-1 de la casa de Pumas el domingo, en un partido por la quinta fecha del torneo Clausura mexicano.

El paraguayo Darío Verón puso al frente a los universitarios a los 44 minutos pero Murillo conectó un remate de cabeza y empató a los 87. Ambas jugadas fueron en pelota detenida.

Pumas fracasó en su intento de hilvanar cuatro victorias seguidas, algo que no consigue desde el Apertura 2015. Llegó a diez puntos y bajó un escalón, al tercer puesto de la tabla. Toluca es segundo con la misma cosecha de unidades, pero con una mejor diferencia de goles.

El argentino Franco Jara erró un penal a los 68 para el Pachuca, que sumó su tercer encuentro sin victorias y tiene ocho puntos para mantenerse en el sexto puesto.

Fueron escasas las oportunidades de gol en la primera parte. Pumas tuvo un disparo peligroso a los 26 minutos de parte del delantero chileno Nicolás Castillo, pero el balón se fue por encima de la portería.

Pumas se adelantó cuando Verón conectó un remate de cabeza que fue desviado por el portero Alfonso Blanco. El rebote le quedó al zaguero paraguayo, quien punteó la pelota con el pie derecho para meter el gol.

En la segunda parte, Pachuca fue más peligroso y el uruguayo Jonathan Urretaviscaya estuvo cerca con un disparo que fue contenido por la zaga local. Poco después, los universitarios cometieron un penal cuando Jesús Gallardo desvió una pelota con la mano dentro del área.

Jara cobró la falta pero su tiro por el centro fue detenido con las piernas por el arquero Alfredo Saldívar.

Pachuca siguió insistiendo y su premio vino en una jugada de tiro libre indirecto por el costado derecho. El centro fue al corazón del área, donde Murillo adelantó en la marca a un zaguero y conectó un remate que entró por el ángulo superior derecho.

