Toluca remonta para vencer 4-1 al Atlas

Erbin Trejo anotó un par de goles, el colombiano Fernando Uribe y el argentino Pablo Barrientos agregaron un tanto cada uno y el Toluca remontó para arrollar 4-1 al Atlas el domingo, en un partido por la primera fecha del torneo Clausura mexicano.

El paraguayo Paulo Da Silva cometió un autogol al primer minuto para adelantar a los "Rojinegros", pero Uribe empató con remate de cabeza a los siete y Trejo le dio la vuelta al marcador a los 56 además de cerrar la cuenta a los 89.

Barrientos consiguió su diana a los 66 para el Toluca, que cumplirá 100 años de su fundación el próximo 12 de febrero. Los "Diablos Rojos" se unen a Pachuca, Morelia, Chivas, Cruz Azul y Veracruz como equipos que consiguieron ganar en la primera fecha.

El Atlas se puso al frente a los 42 segundos cuando Luis Reyes mandó un centro por izquierda hacia el corazón del área, donde Da Silva intentó rechazar de cabeza pero metió la pelota al fondo de su arco.

Toluca respondió casi de inmediato en un tiro de esquina, en que Uribe aprovechó un rebote y conectó un remate de cabeza que entró pegado al poste izquierdo del portero argentino Óscar Ustari.

Los "Diablos Rojos" le dieron la vuelta al marcador cuando Trejo recibió un pase por la banda derecha y anotó con un disparo de zurda que entró pegado a la base del poste derecho de Ustari, quien alcanzó a desviar la pelota pero no lo suficiente para evitar que entrara en su portería.

Toluca le dio rumbo definitivo al encuentro cuando Barrientos tomó un rebote en el área chica y realizó un tiro rasante que entró al costado derecho del arquero Ustari.

Con un Atlas ya desfondado, Trejo consiguió su segunda anotación luego de un par de rebotes dentro del área.

En Puebla, el colombiano Edwin Cardona convirtió un penal a los 85 minutos para romper un empate a dos goles y Jesús Molina marcó tantos a los 23 y 56 minutos para que Monterrey consiguiera una remontada de 3-2 sobre el conjunto local en el último encuentro de la fecha.

El volante argentino Alexis Canelo anotó goles a los 21 y 36 minutos por el Puebla.

Luego de la primera fecha, Toluca, Pachuca, Morelia, Chivas, Cruz Azul, Monterrey y Veracruz marcan el paso con tres puntos, Santos y Tigres vienen después con uno, mientras que América, Chiapas, Pumas,Puebla, Necaxa, Querétaro, León, Tijuana y Atlas aún están sin sumar.

La próxima fecha arranca el viernes cuando Tijuana reciba a Puebla. El sábado se disputarán los partidos: Querétaro-Morelia, Atlas-Tigres, Monterrey-Chivas, Pachuca-Chiapas y Necaxa-León. El domingo, Pumas recibe a Cruz Azul, Toluca al América y Santos al Veracruz.

