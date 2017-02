Policía habla con Maradona tras altercado en hotel de Madrid

La policía acudió a un hotel de Madrid el miércoles para investigar un altercado entre el exastro del fútbol Diego Maradona y su novia.

Los agentes fueron al establecimiento tras una recibir llamada desde el propio hotel, pero no hallaron pruebas de ningún incidente grave tras hablar con Maradona y Rocío Oliva. Las autoridades informaron que ninguno de los dos mostraba signos de haber participado en una confrontación ni quiso presentar una denuncia.

"Quiero decirle a todos que me encuentro en Madrid, disfrutando de mi familia y esperando el partido del Napoli, por la Champions", declaró Maradona en su perfil de Facebook. "Mi abogado Matías Morla se comunicó con las autoridades españolas. No hay ninguna denuncia y nadie le supo explicar el motivo de este show mediático. Estoy pasando por un gran momento, que la cuenten como quieran..."

El abogado Morla dijo que el altercado no fue sino una discusión.

"No hubo situación de violencia ni denuncia penal. Tampoco alcohol ni drogas", declaró Morla a la radio La Red de Buenos aires. "Quedó en el marco de una discusión privada, pero lo que pasa es que Maradona no tiene una vida privada, es pública".

Maradona, de 56 años, asistiría este miércoles al partido de la Liga de Campeones entre Napoli italiano, uno de los equipos en los que militó en su época de futbolista, y el Real Madrid. El exfutbolista asiste en calidad de invitado del presidente del Napoli, Aurelio de Laurentis, y estaba previsto que pronunciara un discurso para motivar a los futbolistas antes del cotejo.

Los jugadores del club italiano pernoctaron en el mismo hotel en que se hospedó Maradona.

Las autoridades no especificaron si la llamada que denunciaba el altercado provino de uno de los huéspedes o de los empleados del hotel. Medios españoles dijeron que la policía había recibido un aviso sobre una "fuerte discusión" entre huéspedes del hotel.

"Fue una discusión normal, y ella llamó para pedir otra habitación, más un grito que se escuchó", explicó Morla. "Llamaron a la policía y se montó todo un show".

No estaba claro si los agentes habían hablado con el argentino en su habitación o en otra parte del establecimiento.

"Diego habló con el oficial y le preguntó para qué van sin una denuncia", añadió el abogado. "A mí me pasó, de estar en un hotel, pelear e ir al lobby u otra habitación, pero como es Maradona..."

Medios españoles publicaron el martes un video en que el exfutbolista amenaza a un reportero que intentó hablar con él en su hotel de la capital española.

Después de que el periodista dijera que el exjugador lo había golpeado al pasar, Maradona volvió y dijo: "Si yo te llego a pegar a vos, no te queda la nariz".

"Acordate que si yo te pego mano a mano, te estropeo", se puede oír que dice Maradona al reportero.

En la conversación ante un ascensor, que duró unos segundos, Maradona dijo que sólo quería "comer tranquilo" y que el periodista no podía estar en el lugar porque no tenía habitación en el hotel.

El exastro se ha visto implicado en una larga lista de polémicas dentro y fuera de la cancha. Su agitada vida personal es a menudo blanco de la prensa local en Argentina.

En 2014 abofeteó a un periodista en el rostro y lo llamó "idiota" ante un teatro en Buenos Aires. Diez años antes, Maradona disparó una pistola de aire comprimido hacia varios periodistas, por lo que recibió una condena en suspenso de dos años.

Maradona, que lideró a Argentina al título en el Mundial de México 1986, fue expulsado de Estados Unidos 1994 por dopaje tras dar positivo en cinco tipos de estimulantes y fármacos para adelgazar. En 1991 fue suspendido durante 15 meses por dar positivo en cocaína cuando jugaba para el Napoli.

___

El periodista de la AP, Vicente Panetta, contribuyó con este despacho desde Buenos Aires.

___

Tales Azzoni está en Twitter como: http://twitter.com/tazzoni

