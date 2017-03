Con 2 goles en los últimos 3 minutos, Lazio derrota a Torino

Con dos goles en los últimos tres minutos, Lazio siguió en la búsqueda de un boleto para la Liga de Campeones, al imponerse el lunes 3-1 a Torino.

Kelta Balde Diao y el brasileño Felipe Anderson fueron los autores que marcaron la diferencia en la recta final por la Lazio, que se acercó nuevamente a sólo cuatro puntos del Napoli, tercero en la Serie A y poseedor por ahora del último pasaje disponible para el máximo certamen continental.

Torino permaneció en el décimo puesto.

Ciro Immobile abrió el marcador por el conjunto local a los 56 minutos, cuando empujó al fondo del arco un centro de Dusan Basta.

Pero pareció los "Biancocelesti" tendrían que resignarse a un empate, luego que el argentino Maxi López, quien ingresó como reemplazo, anotó mediante un cabezazo a los 72 minutos.

Keita devolvió el entusiasmo al público en la capital italiana, y Anderson sentenció el duelo.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.