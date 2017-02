Man City gana en la Premier; Man U empata sin goles

Los jugadores del Manchester City parecieron capaces de anotar a placer el miércoles frente al West Ham. En cambio, los del Manchester United no lograron un solo tanto ante el Hull.

En una noche de actuaciones contrastantes por parte de los dos equipos de la ciudad, el City apabulló 4-0 al West Ham para acercarse a sus rivales en la puja por un boleto a la Liga de Campeones de Europa. El United firmó un desabrido 0-0 ante un equipo que comenzó la jornada en el sótano de la Liga Premier.

Man City fue el único de los seis primeros de la tabla que triunfó en esta fecha programada a mitad de semana. En consecuencia, llegó a 46 puntos, para alcanzar al Liverpool en el cuarto puesto, con 15 partidos por disputarse en la campaña.

El United es sexto, a cuatro puntos de los primeros cuatro puestos. Los dirigidos por José Mourinho empataron por tercera ocasión consecutiva.

Y mientras Zlatan Ibrahimovic y Paul Pogba rumiaban sus frustraciones en Old Trafford, Gabriel Jesus se constituía en director del ataque aplastante del City, en el primer partido de inicio por parte del brasileño, en lugar del argentino Sergio Agüero, de quien muchos lo consideran el sucesor.

"Ayuda mucho a ejercer presión. Es muy intenso y agresivo", dijo el técnico español del City, Pep Guardiola, en referencia al brasileño de 19 años. "Es capaz de seguir adelante y de luchar contra jugadores más altos que él".

Gabriel Jesus abrió el marcador, que completaron dianas de Kevin De Bruyne, David Silva y Yaya Toure, quien convirtió un penal para mantenerse infalible en 11 intentos.

El "Kun" Agüero ingresó como suplente en el segundo tiempo. Probablemente tendrá más oportunidades de descansar, ante el ritmo y la movilidad que mostró la línea frontal de tres de los "Citizens", Raheem Sterling, Leroy Sam y Gabriel Jesus.

Lejos de ese dinamismo, al Man U lo condenó su falta de definición y las atinadas intervenciones del arquero Eldin Jakupovic, quien atajó disparos de Juan Mata y Paul Pogba.

Ibrahimovic le restó mérito a la actuación de Jakupovic. Implícitamente, se mostró más severo con la poca eficacia de los "Red Devils".

"No vi ninguna oportunidad en que hayamos generado dificultades para el portero", sentenció. "En algunas atajadas, se lanzó para la foto".

Los empates están arruinando las oportunidades del Man U para clasificarse a la "Champions", el objetivo mínimo aceptable que se trazó Mourinho para esta campaña. Fue el noveno empate del United, una cifra sólo igualada por el Middlesbrough en la liga.

"Es un 'deja vu''', reconoció Mourinho, quien puso final abrupto a algunas de sus entrevistas posteriores al encuentro, en una clara muestra de su descontento.

En otro partido, Peter Crouch se convirtió en el 26to jugador con 100 goles en la Premier. Su tanto a los siete minutos puso en ventaja al Stoke, que terminó igualando 1-1 ante el Everton.

Ryan Shawcross fue el villano, con un autogol a los 39, que significó el empate para los visitantes.

