La peor derrota de Guardiola: golean al City

Manchester City sufrió el domingo una humillante derrota 4-0 en la cancha de Everton, resultado que dejó al equipo de Pep Guardiola fuera de los puestos de clasificación a la próxima Liga de Campeones.

Las visitas a los clubes de Merseyside le han amargado la existencia al técnico español, y ésta es la peor que endosa en un torneo liguero.

Dos semanas después de caer 1-0 en Liverpool, el City fue vapuleado en Stanley Park. Goles Romelu Lukaku, Kevin Mirallas, Tom Davies y Ademola Lookman certificaron la victoria de Everton.

El City ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos como visitante. El más reciente revés de Guardiola fue a manos de un equipo dirigido por Ronald Koeman, ex compañero suyo en el Barcelona.

La derrota dejó al City en el quinto puesto de la Liga Premier, cediendo terreno tras las victorias de Tottenham y Arsenal. Los 'Citizens' se rezagaron 10 puntos detrás del líder Chelsea.

Everton se adelantó con el gol de Lukaku a los 34 minutos al recibir un buen pase de su compatriota belga Mirallas. La jugada nació de Davies, quien interceptó un pase de Gael Clichy.

De titular por segundo partido seguido, Davies gravitó en todas partes. El volante de 18 años despejó en la raya un cabezazo de Bacary Sagna al filo del descanso.

Luego que Mirallas aumentó a los 47, Davies firmó el mejor gol del partido: definió colándole el balón entre las piernas al arquero chileno Claudio Bravo tras una notable acción individual.

Lookman, quien acaba de ser adquirido de Charlton y que ingresó como suplente para su debut con Everton, puso cifras definitivas en los descuentos, con otro disparo que se escurrió entre las piernas de Bravo.

