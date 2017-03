Copa FA: Chelsea le gana la pulseada a Mourinho y Man U

N'Golo Kante catapultó a Chelsea a las semifinales de la Copa FA al vencer el lunes 1-0 al vigente campeón Manchester United, que sufrió con la expulsión de su volante español Ander Herrera.

En un friccionado partido en Stamford Bridge, Herrera fue amonestado dos veces — la primera muy severa — por faltas sobre Eden Hazard, dejando al United en inferioridad numérica desde los 35 minutos. Fue otro golpe para un equipo que afrontó el duelo sin su máximo goleador Zlatan Ibrahimovic por suspensión.

Kante anotó el único gol a los 50 minutos, aprovechando la displicente marca de su compatriota francés Paul Pogba para batir al arquero David De Gea con un disparo desde 20 metros.

Fue apenas el segundo tanto del mediocampista desde que se incorporó a Chelsea el año pasado tras conquistar la Premier con Leicester. El otro gol llegó en la liga, ante el propio Man U.

"Él es simplemente un tipo sencillo que trabaja muy duro", destacó Gary Cahill, zaguero del club londinense.

El United no gana en la cancha de Chelsea desde 2012 y la Liga Europa ha quedado como la única opción que le queda al técnico José Mourinho para conquistar un título en su primera temporada a cargo.

Chelsea, su ex club, cabalga en la cima de la Liga Premier, y su técnico italiano Antonio Conte se encamina a un doblete en su primer año.

En las semifinales, que se disputarán el 22 y 23 de abril, Chelsea se las verá con Tottenham y Arsenal lo hará con Manchester City.

La vuelta de Mourinho a Stamford Bridge le inyectó morbo adicional al choque del lunes.

"Dejaste de ser especial". Ese fue el cántico, que los hinchas de Chelsea le dedicaron al técnico portugués que dirigió al club en dos ciclos previos. Otros espectadores insultaron al técnico y le llamaron "Judas".

Como siempre, Mourinho respondió desafiante. Apuntó con tres dedos en dirección a la tribuna, recordando los tres títulos de la Premier que Chelsea conquistó bajo su mando.

"Pueden decirme lo que quieran", espetó el portugués. "Soy un profesional y defiendo a mi club. Hasta el momento en que no tengan un técnico que gane cuatro títulos de la Liga Premier para ellos, yo soy el número uno... Judas es el número uno".

