Cristiano, favorito para ganar premio de FIFA

Se trata de los seguidores de Liverpool y Borussia Dortmund, quienes se unieron para entonar "You'll Never Walk Alone" antes de un partido de la Liga Europa en Anfield; los fanáticos del club holandés ADO Den Haag, que llevaron juguetes para niños que alentaban al rival Feyenoord, y la hinchada de Islandia en la Euro 2016, por los aplausos rítmicos con los que despedían a los jugadores después de los encuentros.

Una votación de los aficionados decidirá también el Premio Puskas al mejor gol. Los candidatos son Marlone de Corinthians, Daniuska Rodríguez, de la selección de mujeres de Venezuela sub 17, y Mohd Faiz Subri, del club malayo Penang.

Se entregará también el premio al juego limpio. Miembros del sindicato de jugadores FIFPro han votado además para definir un equipo ideal.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.