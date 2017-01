FIFA se prepara para aprobar ampliación de Copa del Mundo

La FIFA está cerca de hacer de la Copa del Mundo un evento más amplio y más rico, aunque el precio a pagar sea un fútbol de menor calidad.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, espera que su Consejo acceda el martes a expandir el Mundial de 2026 a 48 selecciones, que jugarían en 16 grupos de tres equipos.

La decisión podría retrasarse si algunos integrantes del Consejo exigen saber exactamente cuántas plazas corresponderían a cada continente antes de eliminar el formato actual de 32 selecciones —que ha resultado exitoso, popular y redituable desde 1998 y está asegurado para las próximas dos Copas del Mundo en Rusia y Catar.

El precio de 16 plazas adicionales, y una mayor participación de selecciones de África y Asia, cuenta con el apoyo "abrumador" de las 211 federaciones que integran al organismo rector del fútbol mundial, de acuerdo con Infantino.

Su promesa de brindar mayor financiamiento desde Zúrich también podría ser garantizado por un incremento que se prevé sea de aproximadamente 20% en los derechos pagados a la FIFA por cobertura y patrocinios.

"Económicamente, el formato de 48 equipos es el más atractivo o exitoso simplemente porque el elemento deportivo prevalece y cada partido en importante", declaró Infantino hace un par de semanas. "La decisión no debería tener motivos económicos, ni en términos de ganancias o costos... sino que el factor debería ser realmente el desarrollo del fútbol y el impulso del fútbol en todo el mundo".

Alemania, actual campeón del mundo, no está a favor. Argumenta que atenuar el número de selecciones europeas y sudamericanas —que han ganado los 20 títulos desde 1930— podría "fortalecer el desbalance" visto en algunos torneos.

La federación de fútbol alemana "cree fundamentalmente que el formato actual de 32 equipos es la mejor opción", afirmó la semana pasada su presidente, Reinhard Grindel. Alemania no contará con un delegado en la reunión del martes dado que Grindel se incorporará al Consejo de la FIFA hasta mayo.

La FIFA reconoció el riesgo de perder calidad de los partidos en un reporte enviado a los países miembros el mes pasado, como fue primero reportado por The Associated Press.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.