FIFA externaliza la vigilancia contra el amaño de partidos

La FIFA suspendió su programa interno de detección de amaño de partidos, según indicó la organización el viernes, externalizando un "pilar clave" de su trabajo para proteger la integridad del fútbol mundial.

El organismo ha gestionado durante una década el Sistema de Alerta Temprana, que investigaba irregularidades en las apuestas deportivas sobre partidos como los de clasificación para el Mundial o del torneo final.

Sin embargo, la FIFA dijo a The Associated Press que ha contratado a la empresa de servicios de datos Sportradar para utilizar su Sistema de Detección de Fraude para "identificar y analizar cualquier patrón o comportamiento sospechoso en apuestas".

El organismo había destacado antes la ventaja de su sistema interno, que había descrito como un "pila clave del trabajo ético de la FIFA", haciendo hincapié en que funcionaba de forma independiente al sector comercial de apuestas. Una división de Sportradar proporciona servicios a corredores de apuestas.

El presidente del organismo que rige el fútbol mundial, Gianni Infantino, afirmó que Sportradar "reforzará y mejorará nuestro programa de integridad".

