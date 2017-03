Alemania y Turquía contienden por sede de Euro 2024

La contienda por la sede del Campeonato Europeo 2024 ha quedado reducida a Alemania y Turquía tras la decisión de los países nórdicos de desistir de una oferta conjunta.

El viernes vence el plazo para la presentación formal de postulaciones, y el comité ejecutivo de la UEFA adjudicará la sede en septiembre de 2018.

El grupo nórdico de federaciones de fútbol de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia estudiaba presentar una oferta. Pero el presidente de la federación sueca, Karl-Erik Nilsson, dijo a The Associated Press el viernes que habían desistido porque "comprendimos que no tenemos estadios suficientes para pedir Euro 2024".

Alemania y Turquía son los únicos países que han anunciado la presentación de ofertas.

Turquía intenta por cuarta vez ser la sede del torneo continental, pero Alemania aparece como la favorita.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.