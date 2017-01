Eurocopa 2016 generó ingresos de 1.200 millones para Francia

El hecho de ser sede de la Eurocopa 2016 le generó a Francia ingresos por 1.200 millones de euros (1.260 millones de dólares), informaron las autoridades el lunes.

Según el Centro de Derecho y Economía del Deporte, el torneo continental de fútbol atrajo a 2,5 millones de espectadores a los estados, además de 600.000 visitantes extranjeros.

La copa también generó 74,3 millones de euros en ingresos fiscales adicionales.

El ministro de Deportes, Patrick Kanner, dijo en conferencia de prensa que ser la sede de grandes eventos deportivos significa una oportunidad. Francia es uno de los postulantes a la sede de los Juegos Olímpicos 2024.

Un estudio del instituto calcula que las Olimpíadas en París generarían 10.700 millones de euros en beneficios económicos y crearía más de 250.000 empleos en la región.

