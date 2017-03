Osasuna empata ante Eibar; hila 19 cotejos sin ganar

Osasuna hilvanó su 19no partido consecutivo sin ganar en la liga española, al igualar el lunes 1-1 ante el visitante Eibar.

Kenan Kodro rescató al menos el empate para los "Rojillos", siete minutos después de que Kike García había adelantado al Eibar a los 72, en el estadio El Sadar.

El último triunfo del Osasuna se remonta a octubre, cuando derrotó precisamente al Eibar. Con semejante racha negativa, el club de ascenso reciente sigue último entre los 20 equipos, a siete puntos de Sporting de Gijón, que ocupa el 19no peldaño.

Eibar acumula tres cotejos sin triunfo, y está octavo en la liga, comandada ahora por el Real Madrid con dos puntos de ventaja sobre su escolta Barcelona y con un partido pendiente.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.