Sevilla vence a Osasuna y no le pierde pisada al Madrid

Sevilla se llevó el domingo una victoria 4-3 de visita al colista Osasuna y aseguró quedar en el segundo lugar de la liga española al alcanzar el punto medio de la temporada.

El capitán Vicente Iborra facturó un doblete — además de un autogol — para que el Sevilla encadenase su quinta victoria seguida, manteniéndose un punto detrás del líder Real Madrid.

Los otros goles del equipo andaluz fueron obra del argentino Franco Vázquez y Pablo Sarabia.

Dirigido por el técnico argentino Jorge Sampaoli, el Sevilla suma siete victorias en sus últimos ocho partidos ligueros y en la pasada fecha rompieron el récord de 40 partidos invicto del Real Madrid.

El Sevilla nunca había completado la primera parte de la liga con tantos puntos (42).

"Terminar con récord de puntos en la primera vuelta del torneo y siendo segundos nos llena de ilusión para todo lo que viene que sin duda será muy complejo", resaltó Sampaoli.

Osasuna, sin ganar en sus últimos 11 partidos en la liga, se adelantó dos veces en el marcador, pero no pudo evitar su 12da derrota en 19 fechas.

El Madrid, que tiene un partido pendiente, venció el sábado 2-1 al Málaga para consolidarse en el liderato. El tercero Barcelona, a cuatro puntos del Sevilla, visita más tarde a Eibar.

