Real Madrid se juega la vida en la Copa del Rey el miércoles cuando visite al Celta de Vigo, obligado a remontar el marcador tras perder 2-1 la semana pasada en el partido de ida por los cuartos de final en su feudo en la capital española.

Ese revés en el estadio Santiago Bernabéu fue el segundo en fila para el Madrid, que venía de hilar 40 partidos invicto. El sábado, el conjunto de Zinedine Zidane se recuperó con un triunfo 2-1 sobre el Málaga, que lo dejó con un pequeño colchón de un punto sobre el Sevilla en la liga española.

"Sabemos la dificultad del partido tras perder la ida, pero no va a cambiar nada. Sabemos que tenemos que marcar y que es un partido para clasificarse", indicó Zidane el martes en rueda de prensa. ""Nos gustan este tipo de partidos y de vez en cuando nos gusta tener la oportunidad de remontar".

Zidane no contará con el lateral Marcelo ni el mediocampista Luka Modric, ambos aquejados por lesiones musculares tras la victoria ante el Málaga, mientras que Cristiano Ronaldo terminó ese encuentro con una molestia en un pie, aunque el timonel señaló que debería estar disponible.

Tampoco jugará James Rodríguez, quien se ha perdido los últimos encuentros por una lesión del sóleo. Zidane dijo que el mediocampista colombiano ahora tiene una sobrecarga en la otra pierna.

"Las lesiones son muchas últimamente, pero yo soy el responsable de todo eso", expresó Zidane. "Todos los que están dentro hacen lo mejor para que los jugadores estén bien. Me gustaría tener a todos, sí, pero no podemos hacer nada. Dentro de una temporada es normal que se lesionen jugadores. Estamos muy bien físicamente y vamos a seguir así".

Aunque sigue encaminado a conquistar cuatro títulos esta temporada —la liga española, Liga de Campeones, Copa del Rey y Mundial de Clubes— la acumulación de partidos y la presión de sus rivales ha complicado el panorama del Madrid.

El Madrid ya ganó el título del Mundial de Clubes en diciembre, mientras que el Sevilla y el Barcelona le pisan los talones en la liga nacional, a uno y dos puntos, respectivamente, aunque el equipo capitalino tiene un partido pendiente ante el Valencia. Ahora tiene que remontar en la Copa, y a mediados de febrero enfrenta al Napoli por los octavos de final de la Champions.

Zidane rechazó que quedar fuera de la Copa sea un "fracaso".

"Sólo pienso en el partido que tenemos que hacer", indicó. "Jugamos muchos partidos y entrenamos menos y recuperamos más. Es lo que toca ahora y no vamos a cambiar nada. Si juegas y no te entrenas habría más lesiones. Vamos a seguir en esta línea de trabajo y a seguir adelante".

Atlético tiene un pie en las semifinales y visita el miércoles al Eibar con ventaja de 3-0, mientras que el Barcelona recibe el jueves a la Real Sociedad, a la que venció 1-0 en la ida en San Sebastián.

Alavés, que ganó 2-0 la idea, recibe el martes a Alcorcón para definir el primer semifinalista.

