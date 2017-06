FIFA no intervendrá luego de trifulca México-Nueva Zelanda

La FIFA no intervendrá luego de dos enfrentamiento entre jugadores y entrenadores de México y Nueva Zelanda durante su partido por el Grupo A de la Copa Confederaciones.

"Se ha verificado que no hay fundamentos para tomar medidas disciplinarias", dijo la entidad rectora del fútbol.

Los ánimos caldeados dieron lugar a choques físicos en el último tramo del partido en Sochi, en el que México revirtió una desventaja inicial para imponerse 2-1.

Tres jugadores recibieron la tarjeta amarilla después que los árbitros declararon una pausa para estudiar los videos.

Las repeticiones revelaron que un jugador resultó impune luego de entrar en la trifulca para golpear a un contrario en la cabeza.

En la primera mitad, la televisión sorprendió al entrenador de México, Juan Carlos Osorio, cuando insultaba a los entrenadores neocelandeses.

Osorio ofreció disculpas luego por el insulto provocado cuando Nueva Zelanda continuó un ataque mientras un jugador de México yacía en tierra, aparentemente lesionado.

