CONCACAF: Dallas cae ante Árabe Unido, pero avanza a semis

El Dallas FC cayó el miércoles 2-1 ante el Árabe Unido de Panamá, pero con una cómoda ventaja en el marcador global avanzó a las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

El equipo panameño necesitaba de una gran remontada después de haber sido goleado en el partido de vuelta por 4-0 la semana pasada. Pero no fue hasta los minutos finales del partido en que volteó el marcador con goles de cabeza de Roberto Chen y Leslie Heraldez. FC Dallas se impuso 5-2 en el global.

Dallas se adelantó a los 23, cuando Heraldez depositó la pelota en su propia puerta al tratar de despejar un centro por la derecha de Michael Barrios.

Chen empató a los 90 y Heraldez al menos se reivindicó con el tanto de la victoria cuando se jugaba el segundo minuto de reposición.

Dallas se enfrentará en semifinales con el Pachuca de México, cuatro veces campeón en este torneo.

