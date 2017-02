Argentino Sambueza anota 3 y Cali golea a Huila

El mediocampista argentino Fabián Sambueza aportó una tripleta el miércoles, y Deporivo Cali goleó 4-0 al visitante Atlético Huila en la segunda fecha del torneo Apertura colombiano.

Sambueza anotó a los 57, 85 y 89 minutos, mientras que Jefferson Duque completó la cuenta de penal a los 70.

Cali, el club dirigido por el ex zaguero Mario Albero Yepes, se recuperó así de la derrota 2-0 sufrida el domingo en la cancha de Envigado, que el miércoles cayó 2-1 como visitante ante Independiente Medellín. El atacante argentino Valentín Viola abrió el marcador por los locales.

Tigres de Bogotá, en su segundo encuentro dentro de la primera división, doblegó 1-0 al local Tuluá. El defensor Jorge Lozano, de penal a los 60 minutos, consiguió el tanto del triunfo, que se sumó al empate 0-0 con el local Once Caldas el domingo en la jornada inicial.

Deportes Tolima de Ibagué ganó 2-1 a América de Cali, que regresó también a primera división, y Rionegro-Alianza Petrolera igualaron 0-0 el martes en el comienzo de la fecha.

El jueves se enfrentarán Patriotas-Once Caldas, Atlético Bucaramanga-Atlético Nacional y Deportivo Pasto-La Equidad,

Los encuentros Santa Fe-Millonarios y Atlético Junior-Jaguares fueron aplazados.

