Bakú y Madrid se ofrecen para la final de Champions de 2019

Bakú y Madrid han presentado sendas candidaturas para acoger la final de la Champions League de 2019, según dijo el viernes la UEFA.

El Estadio Olímpico de Bakú será una de las sedes de la Eurocopa de 2020, mientras que el nuevo estadio Metropolitano del Atlético de Madrid se inaugurará este año.

La UEFA ha recuperado el sistema de candidaturas tras varios años en los que se asignó la sede del partido sin un proceso de ofertas.

La final de la Champions League de esta temporada se disputará en el estadio Millennium de Cardiff, en Gales, que no está entre las sedes para la Euro 2020.

El año que viene será el Estadio Olímpico de Kiev, en Ucrania, el que acogerá el partido unas semanas antes del inicio del Mundial en la vecina Rusia.

Siete estadios se presentaron al concurso final para acoger la final de la Europa League en 2019, señaló la UEFA. Entre ellas están Bakú, Hampden Park en Glasgow —sede de la Eurocopa 2020— y los estadios del Besiktas en Estambul y el Sevilla.

