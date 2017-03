Real Madrid y Bayern se enfrentarán en cuartos de Champions

El Real Madrid, actual campeón de la Liga de Campeones, se enfrentará con el Bayern de Múnich en cuartos de final, en un duelo entre el técnico del Bayern, Carlo Ancelotti, y el club con el que ganó el trofeo hace tres años.

El Madrid y el Bayern, que disputarán el partido de ida en Múnich, suman entre los dos 16 títulos europeos. Sin embargo, uno de los dos se quedará fuera de las semifinales por primera vez en al menos cinco años.

Por su parte, el Barcelona se verá las caras con la Juventus en una repetición de la final de 2015 que ganó el club azulgrana.

El Atlético de Madrid, finalista del año pasado, recibirá en el partido de ida al Leicester, que se estrena en esta fase del torneo.

El Borussia Dortumd jugará contra el Mónaco, tras un sorteo el viernes en el que los tres equipos españoles evitaron cruzarse en la próxima ronda.

Los partidos de ida se disputarán el 11 y 12 de abril, mientras que los de vuelta serán el 18 y 19 de abril.

Ancelotti aspira a convertirse en el primer técnico que lidera a tres equipos diferentes a ganar el mayor título europeo. Además de su paso por el Real Madrid, también ganó dos Ligas de Campeones como entrenador del AC Milan.

El Barcelona ganó su quinto título europeo hace dos años, tras derrotar a la Juventus por 3-1 en Berlín. El club italiano ha perdido seis finales, un récord del torneo.

El Leicester, que hace su debut en el torneo, es el único equipo en el sorteo que nunca ha jugado una final de la Liga de Campeones. Sin embargo, sí se ha enfrentado antes con el Atlético. El club español eliminó al Leicester en primera ronda de la Copa de la UEFA EN 1997.

A su vez, el Mónaco se ha convertido en un equipo a temer tras comenzar como uno de los clubes peor clasificados en la fase de grupos el pasado agosto.

Ni el técnico del Mónaco, Leonardo Jardim, ni el del Dortmund, Thomas Tuchel, han guiado nunca a un equipo hasta semifinales de la Liga de Campeones.

La final del torneo se disputará el 3 de junio en Cardiff, Gales.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.