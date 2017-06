Aumentan a 1.500 los heridos por estampida en Turín

Más de 1.500 personas resultaron heridas al cundir el pánico cuando una multitud miraba mediante una pantalla gigante la final de la Liga de Campeones en una plaza de Turín, informaron autoridades el domingo.

El prefecto de Turín, ciudad del norte de Italia, informó en un comunicado que la estampida humana sobrevino cuando los espectadores que observaban el partido del sábado "fueron presa del pánico, ante la psicosis de un supuesto atentado terrorista".

Al parecer, el público escuchó una detonación y pensó que había terroristas en la plaza. No se ha esclarecido cuál fue el origen del ruido, pero autoridades y medios italianos han especulado que se trató de un petardo.

Tras el estruendo, comenzaron a correr miles de fanáticos que se habían congregado en la Piazza San Carlo para ver el partido entre el equipo local Juventus y el Real Madrid, que se celebró en Cardiff, Gran Bretaña.

Numerosas personas cayeron y fueron pisoteadas en medio del tropel.

La mayoría de los lesionados fue atendida por cortadas y contusiones leves. Pero tres, incluido un niño pequeño, se encontraban graves, informaron las autoridades.

Juventus perdió la final del máximo torneo del continente, por 4-1.

