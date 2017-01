Fallece exfutbolista colombiano Bolaño Meza

El exfutbolista Oscar Bolaño Meza murió el domingo a raíz de las secuelas de un derrame cerebral que sufrió en octubre de 2012, anunció su familia.

El ex lateral derecho de 65 años se inició con Unión Magdalena de Santa Marta y fue campeón con Santa Fe de Bogotá en 1975 y Atlético Junior de Barranquilla en 1977 y 1984. Hizo parte de la selección nacional de Colombia finalista en la Copa América de 1975 con el ex arquero Efraín el "Caimán" Sánchez como técnico.

Luego del derrame cerebral, Bolaño Meza sufrió una meningitis y estaba casi ciego, según contó su esposa María Correa. Los ex futbolistas Jorge y Óscar Bolaño Correa, hijos de la pareja, atendieron los gastos durante la enfermedad de su padre.

El deceso ocurrió en Santa Marta, en el Caribe colombiano,

