La policía en España detuvo el viernes al defensa del Atlético de Madrid Lucas Hernández por supuestamente golpear a su esposa, reportó la prensa local.

El jugador francés de 20 años es considerado uno de los talentos jóvenes más prometedores del Atlético.

